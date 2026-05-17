هزاع بن زايد يتوج العين بطلا لدوري أدنوك للمحترفين

العين في 16 مايو / وام / توج سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، نادي العين بطلاً لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم لموسم 2025-2026، عقب فوزه على ضيفه دبا بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الختامية من المسابقة.

وكان العين قد حسم اللقب رسمياً قبل جولتين من نهاية البطولة، لينهي الموسم متوجاً بالدرع الذهبي من دون أي خسارة.

وجرى تتويج العين بحضور معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وسجل أهداف العين كل من سفيان رحيمي في الدقيقة 15، ولابا كودجو في الدقيقة 21، قبل أن يضيف أريك جورجينس الهدف الثالث في الدقيقة 79، ويحيى بن خالق الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدل الضائع (90+2).

ورفع العين رصيده إلى 68 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد دبا عند 20 نقطة في المركز الأخير، ليهبط إلى دوري الدرجة الأولى برفقة البطائح صاحب الـ21 نقطة الذي كان قد تعادل بدوره مع شباب الأهلي 1-1.