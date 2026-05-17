هزاع بن زايد يشهد احتفال تتويج نادي العين بلقب "دوري أدنوك للمحترفين" للمرة الـ15 في تاريخه





العين في 16 مايو/وام/ شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، اليوم، مراسم تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين بلقب دوري "أدنوك للمحترفين" للموسم الرياضي 2025-2026، خلال الاحتفال الذي أُقيم في استاد هزاع بن زايد بمنطقة العين.

وبهذا الفوز، رفع نادي العين رصيده إلى 39 لقباً في مختلف المسابقات الرسمية عبر تاريخه، بعد تتويجه بلقب الدوري للمرة الخامسة عشرة، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجاً بلقب الدوري في تاريخ كرة القدم الإماراتية، في إنجاز جديد يرسّخ مكانته الاحترافية على المستويين المحلي والقاري.

وشملت المراسم أيضاً الاحتفاء بفِرق مدرسة الكرة والأكاديمية التابعتين للنادي، بعد موسم حافل حققت خلاله هذه الفِرق سلسلة من الإنجازات غير المسبوقة، شملت فِرق تحت 23 و21 و19 و17 عاماً، إلى جانب فئتَي 16 و15 عاماً، في مشهد يعكس نجاح المنظومة الرياضية المتكاملة لنادي العين على صعيد تطوير قدرات اللاعبين والاستثمار في المواهب المستقبلية.

كما كرّم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان الشركاء الاستراتيجيين والرعاة الداعمين لمسيرة نادي العين، تقديراً لدورهم في دعم مسيرة النادي وتعزيز نجاحاته، حيث ضمَّت قائمة المكرّمين كلاً من شركة "أدنوك"، وبنك أبوظبي الأول، وشركة "إي آند"، ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي "توازن"، وشركة "إمكان"، وشركة "ساس" للاستثمار، و"العين إكسبيرينس"، وشركة "سولوشنز+"، وشركة طيران الإمارات، وشركة "نايك"، ومجموعة برجيل القابضة، وشركة "جيتور"، وشركة "هانكوك"، وصيدلية العين.

وبهذه المناسبة، هنّأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان جميع فِرق نادي العين وجماهيره ومنتسبيه على هذه الإنجازات، مشيداً بالعمل الإداري الاحترافي الذي يقوده مجلس إدارة النادي برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، لتعزيز مكانة النادي وترسيخ حضوره.

وأشاد سموّه بالمستوى التنافسي المتطور الذي تشهده كرة القدم الإماراتية، وبالجهود الكبيرة التي يبذلها اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية في تطوير منظومة كرة القدم، للارتقاء بالمستوى التنافسي للمسابقات المحلية وتعزيز مكانة الكرة الإماراتية قارياً ودولياً.

ووسط حضور جماهيري كبير في مدرجات استاد هزاع بن زايد، تحوّلت ليلة التتويج إلى احتفالية وطنية رياضية جسَّدت عمق العلاقة بين النادي وجماهيره، في ليلة حملت رسائل الوفاء والانتماء والطموح في أن يواصل النادي مسيرته وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية على المستويات كافة.

حضر مراسم الاحتفال معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم؛ ومعالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان؛ والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي العين؛ ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها؛ وسعادة عبدالله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية؛ إلى جانب عدد من المسؤولين وأعضاء من مجلس إدارة النادي والكادر الإداري والفني.