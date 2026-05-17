رئيس لاتفيا يكلف مرشح المعارضة تشكيل الحكومة

ريغا في 17 مايو /وام/ كلّف رئيس لاتفيا إدغارس رينكيفيتش، السبت، مرشح المعارضة النائب أندريس كولبيرغس تشكيل حكومة مؤقتة عقب انهيار الائتلاف الحكومي على خلفية إقالة وزير الدفاع وتحميله مسؤولية حادث تحطم طائرات مسيرة في البلاد.

وأعرب كولبيرغس، رجل الأعمال السابق البالغ 46 عاما والذي يوصف بأنه "براغماتي"، عن أمله بتشكيل ائتلاف موسع لإدارة الدولة حتى إجراء انتخابات تشريعية في 3 أكتوبرالقادم.

وكانت رئيسة وزراء لاتفيا، إيفيكا سيلينا، قد استقالت الخميس بعد أن سحب حزب رئيسي في ائتلافها دعمه لها، وذلك بسبب إقالتها وزير الدفاع العضو في الحزب.

وفي حال نجاح كولبيرغس في مهمته، سيظل بحاجة إلى مصادقة البرلمان على الحكومة الجديدة.

