"القوى" ترفع رصيد الإمارات إلى 39 ميدالية في الألعاب الخليجية بالدوحة

الدوحة في 17 مايو/وام/رفعت بعثة الإمارات رصيدها إلى 39 ميدالية متنوعة ضمن منافسات دورة الألعاب الخليجية الرابعة «الدوحة 2026»، بواقع 7 ميداليات ذهبية و10 فضيات و22 برونزية، في تأكيد جديد على قوة المشاركة الإماراتية وتنوع الإنجازات في مختلف الرياضات.

وشهدت منافسات أمس تألقاً لافتاً لأبطال الإمارات، بعدما أضاف منتخب ألعاب القوى 4 ميداليات جديدة إلى رصيد البعثة، حيث توجت سلمى المرّي بالميدالية الذهبية في مسابقة رمي المطرقة للسيدات بعد تسجيلها 52.63 متر، فيما أحرزت مهره عبدالرحيم الميدالية الفضية في سباق 400 متر حواجز للسيدات بزمن بلغ 1:02.76 دقيقة.

ونال معاذ فوزي الميدالية البرونزية في سباق 400 متر حواجز للرجال بزمن 58.04 ثانية، فيما حققت علياء المهيري الميدالية البرونزية في سباق 3000 متر موانع للسيدات بزمن بلغ 12:08.73 دقيقة، ليواصل منتخب ألعاب القوى حضوره القوي على منصات التتويج الخليجية.

وفي منافسات السنوكر، أحرز لاعب منتخبنا الوطني محمد شهاب الميدالية البرونزية، فيما أضاف منتخب الإمارات للبولينج ميدالية برونزية جديدة في منافسات الفرق.

من جانبه، أعرب موسى البلوشي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للمبارزة، عن فخره بالنتائج المتميزة التي حققها المنتخب الوطني للمبارزة خلال مشاركته في الدورة، والتي شهدت تتويجه بـ7 ميداليات ملونة بواقع ذهبية واحدة و3 فضيات و3 برونزيات.

وأكد البلوشي أن هذا الإنجاز يعكس التطور المتواصل الذي تشهده رياضة المبارزة في الإمارات، ويجسد ثمرة العمل والجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون واللاعبات، إلى جانب الجهازين الفني والإداري خلال فترة الإعداد للبطولة.

ووجه الشكر إلى لاعبي المنتخب الوطني على الأداء المشرف والروح القتالية العالية التي أظهروها في المنافسات، مشيداً بالدور الكبير للجهازين الفني والإداري في تهيئة البيئة المناسبة لتحقيق هذه النتائج الإيجابية.