"تريندز" يختتم مشاركته في "منتدى قازان" بمداخلات بحثية وتوقيع اتفاقية تعاون

قازان في 18 مايو/ وام/ اختتم "تريندزجلوبال" عبر مكتبه في روسيا التابع لمجموعة تريندز، مشاركته في أعمال منتدى قازان الاقتصادي الدولي "روسيا – العالم الإسلامي"2026، بالمشاركة في جلسة حوارية بعنوان " دمج التقنيات المتقدمة والتحول الرقمي في الثقافة والصناعات الإبداعية"، وذلك في إطار تعزيز الحوار بين روسيا والعالم الإسلامي حول مستقبل الاقتصاد الإبداعي والتكنولوجي.

كما وقّع اتفاقية تعاون مع وكالة المبادرات الإستراتيجية الروسية تفتح آفاقاً جديدة للتبادل المعرفي.

وأكد الدكتور محمد عبد المنعم رشوان مدير مكتب تريندز في موسكو ، في مداخلة باسم تريندز خلال الجلسة، أن العلاقة بين الإبداع والتكنولوجيا لم تعد خياراً إضافياً، بل أصبحت ضرورة اقتصادية تفرضها التحولات الرقمية العالمية، مشدداً على أهمية تطوير سياسات عامة قادرة على دمج التكنولوجيا المتقدمة في الصناعات الثقافية والإبداعية.

وأوضح أن أبرز التحديات تتمثل في غياب الأطر التنظيمية الواضحة للمنتجات الإبداعية الرقمية، وضعف الحوافز التي تربط بين دعم التكنولوجيا ودعم الصناعات الإبداعية، إضافة إلى التعقيدات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في ظل التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج الإبداعي.

واستعرضت الجلسة عددا من التجارب الدولية الناجحة، من بينها تجربة جمهورية كوريا في ربط التكنولوجيا بالمحتوى الرقمي وصناعات الألعاب والترفيه، إلى جانب جهود الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في تعزيز الاقتصاد الإبداعي وربطه بالتحول الرقمي.

وأكدت أهمية تطوير أطر تنظيمية مشتركة، وإطلاق صناديق استثمارية لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الإبداعية، إضافة إلى بناء منظومات قانونية واضحة لحماية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في الصناعات الثقافية.

ووقّع "تريندز جلوبال" اتفاقية تعاون إستراتيجي وشراكة معرفية مع وكالة المبادرات الإستراتيجية الروسية، بهدف تعزيز التبادل العلمي والبحثي بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة ومستدامة للشراكة الدولية.

وشملت حزمة من المبادرات النوعية المركّزة على تمكين قدرات الشباب وتأهيلهم كقادة للمستقبل، إلى جانب إطلاق مشروعات مشتركة في مجالات البحث العلمي المتقدم، والسياسات التقنية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.