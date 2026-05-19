4.2 مليار دولار قيمة صفقة مروحيات عسكرية أمريكية لكوريا

واشنطن في 19 مايو /وام/ وافقت الولايات المتحدة على صفقة بيع و تحديث مروحيات عسكرية بقيمة تزيد عن أربعة مليارات دولار لجمهورية كوريا .

وأفادت وزارة الخارجية الأميركية في بيان ، بموافقتها على بيع كوريا 24 مروحية بحرية من طراز "روميو سي هوك" القادرة على تعقب وتدمير الغواصات والأهداف البرية مقابل ثلاثة مليارات دولار . كما وافقت الوزارة على صفقة بقيمة 1.2 مليار دولار لتحديث مروحيات "أباتشي" كورية ، وهي مروحية هجومية أساسية.

وذكر بيان الخارجية الأمريكية ان هذه الصفقة ستعزز قدرة جمهورية كوريا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية"، وستشكل "قوة فاعلة قادرة على ردع الخصوم.

-خلا-