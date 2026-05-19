تراجع العقود الآجلة للخام الأمريكي أكثر من 2%

عواصم في 19 مايو /وام/ تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بأكثر من اثنين بالمائة في التعاملات الآسيوية المبكرة،بعد ​إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق هجوم كان من المقرر شنه على ‌إيران ⁠وذلك لإتاحة الفرصة لإجراء ‌مفاوضات لإنهاء ⁠الحرب.

وانخفض عقد ​يوليو الأكثر نشاطا لخام ⁠غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.08 ⁠دولار ​أو 2.02 بالمئة ⁠إلى 102.34 دولار للبرميل، في حين تراجع عقد شهر أقرب استحقاق 1.54 ​دولار أو ‌1.42 بالمئة إلى ​107.12 دولار، بعد أن ​ارتفع

بأكثر من 3.1 ⁠بالمئة في الجلسة السابقة، وينقضي أجل ​عقد يونيو ⁠الثلاثاء.

