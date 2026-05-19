تراجع العقود الآجلة للخام الأمريكي أكثر من 2%

عواصم في 19 مايو /وام/ تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بأكثر من اثنين بالمائة في التعاملات الآسيوية المبكرة،بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق هجوم كان من المقرر شنه على إيران وذلك لإتاحة الفرصة لإجراء مفاوضات لإنهاء الحرب.
وانخفض عقد يوليو الأكثر نشاطا لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.08 دولار أو 2.02 بالمئة إلى 102.34 دولار للبرميل، في حين تراجع عقد شهر أقرب استحقاق 1.54 دولار أو 1.42 بالمئة إلى 107.12 دولار، بعد أن ارتفع
بأكثر من 3.1 بالمئة في الجلسة السابقة، وينقضي أجل عقد يونيو الثلاثاء.
