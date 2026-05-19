رئيس الوزراء القطري يبحث مع نظيره الباكستاني تطورات المنطقة

الدوحة في 19 مايو /وام/ بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف ،يوم الاثنين، آخر تطورات الأوضاع في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية"قنا" انه جرى خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية من رئيس الوزراء الباكستاني ، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود الوساطة الباكستانية الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب الشيخ محمد بن عبدالرحمن خلال الاتصال عن تقدير دولة قطر لجهود جمهورية باكستان الإسلامية وكافة الأطراف التي اضطلعت بالوساطة والمساعي الحميدة التي أسهمت في التوصل إلى إيقاف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد دعم دولة قطر الكامل لجهود الوساطة الباكستانية الرامية إلى إنهاء الأزمة بالطرق السلمية ، مشددا على ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع هذه الجهود بما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة للتقدم في المفاوضات وصولا لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

