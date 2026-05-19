الإدارة الأمريكية تُنشئ "صندوق مكافحة تسييس العدالة" بـ 1.7 مليار دولار

واشنطن في 19 مايو/وام/ أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،يوم الاثنين، إنشاء صندوق بقيمة 1.7 مليار دولار لتعويض الذين تعرضوا لتحقيقات وملاحقات قضائية بشكل غير عادل .

ويعد "صندوق مكافحة تسييس العدالة" البالغ قيمته 1.776 مليار دولار جزءا من تسوية تنهي الدعوى القضائية التي رفعها ترامب ضد دائرة الإيرادات الداخلية "مصلحة الضرائب" الأمريكية بشأن تسريب إقراراته الضريبية.

وسيسمح الصندوق للأشخاص الذين يعتقدون أنهم استهدفوا بالملاحقة القضائية لأسباب سياسية، بما في ذلك من قبل وزارة العدل خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، بالتقدم بطلبات للحصول على تعويضات، ما يخلق، بحسب ما وصفه القائم بأعمال وزير العدل تود بلانش "آلية قانونية تتيح لضحايا الملاحقات المسيسة إسماع أصواتهم والسعي للحصول على إنصاف".

و ذكر بلانش في بيان انه يجب ألا تستخدم أجهزة الحكومة كسلاح ضد أي أمريكي، وتعتزم هذه الوزارة تصحيح الأخطاء التي ارتكبت سابقا مع ضمان عدم تكرار ذلك مجددا.

