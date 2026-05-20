عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية ألمانيا في برلين

برلين في 20 مايو / وام / التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي يوهان فاديفول، وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك خلال زيارة عمل يقوم بها سموه إلى برلين.

وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.

وتطرقت المباحثات إلى العواقب الخطيرة لهذه الاعتداءات الإرهابية على أمن الملاحة البحرية الدولية وسلاسل إمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي، وتناولا أهمية تكثيف الجهود الدولية لحماية الممرات البحرية وضمان انسيابية حركة التجارة العالمية.

كما بحث اللقاء الاعتداء الإرهابي الغادر الذي أسفر عن حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، جراء استهداف بطائرة مسيرة، دون تسجيل أي إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.

وأكد معالي يوهان فاديفول تضامن بلاده مع دولة الإمارات وإدانتها لهذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة، فيما أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن تقديره للمواقف الألمانية الداعمة لدولة الإمارات، مؤكداً سلامة جميع المقيمين والزائرين في الدولة.

كما أكد سموه على عمق العلاقات الإستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية ، مشيراً إلى الحرص المشترك على تعزيز مسارات التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالمزيد من الخير والازدهار على شعبيهما.

حضر اللقاء معالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة ، ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، وسعادة أحمد وهيب العطار، سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.