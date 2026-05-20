دخول قافلة محمّلة بكسوة العيد لأطفال قطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"

غزة في 20 مايو/ وام/ دخلت قافلة مساعدات جديدة محمّلة بكسوة العيد إلى قطاع غزة، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، وذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المتواصلة التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء في القطاع.

وضمّت القافلة الإنسانية 40 شاحنة تحمل على متنها 600 "بلت" بوزن إجمالي بلغ 540 طناً من كسوة العيد المخصصة لأطفال قطاع غزة، بهدف التخفيف من معاناتهم وإدخال الفرحة إلى قلوبهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.

وتأتي هذه المساعدات استمراراً للدور الإنساني الرائد الذي تضطلع به دولة الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني، وتأكيداً على نهجها الراسخ في تعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة وتقديم الدعم الإغاثي للأسر المتضررة، لا سيما الأطفال.

وتواصل عملية "الفارس الشهم 3" تنفيذ برامجها الإغاثية والإنسانية، بما يسهم في توفير الاحتياجات الأساسية والتخفيف من الأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها سكان قطاع غزة.