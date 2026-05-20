"الوطني للأرصاد": طقس صحو ومغبر أحياناً حتى 24 مايو

أبوظبي في 20 مايو/ وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد الدولة خلال الفترة من اليوم "الأربعاء" إلى 24 مايو الجاري، طقساً صحواً بوجه عام، تتخلله أجواء مغبرة أحياناً، مع تباين طفيف في درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض خلال بعض الأيام ، ورياح تنشط على فترات مثيرة للغبار والأتربة، فيما تتفاوت حالة البحر بين الاضطراب والخفة في الخليج العربي وبحر عمان.

وذكر المركز في بيان له، أن طقس اليوم يكون صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ورياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س وتصل إلى 40 كم/س ، فيما يكون البحر متوسط الموج صباحاً يصبح مضطرباً في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج، ويضطرب مساءً في بحر عمان.

ويكون طقس يوم الخميس صحواً بوجه عام، مع ميل درجات الحرارة إلى الانخفاض، ورياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، بسرعة تراوح بين 10 و25 كم/س وتصل إلى 40 كم/س، بينما يكون البحر مضطرباً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد يوم "الجمعة" أجواءً صحوة بوجه عام ومغبرة أحياناً نهاراً، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ورياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/س وتصل إلى 35 كم/س، فيما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

ويتسم يوم "السبت" بطقس صحو بوجه عام ومغبر أحياناً، مع ميل درجات الحرارة إلى الانخفاض، ورياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، بسرعة تراوح بين 10 و25 كم/س وتصل إلى 40 كم/س، بينما يكون البحر متوسطاً إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ويسود يوم "الأحد" طقس صحو إلى غائم جزئياً أحياناً، مع ظهور السحب المنخفضة شرقاً، ورياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/س وتصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر مضطرباً صباحاً غرباً، ويصبح متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي، ومتوسطاً إلى خفيف الموج في بحر عمان.