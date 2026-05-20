فريق الشارقة لليد يفتتح مشاركته الآسيوية بلقاء الدحيل القطري

الكويت في 20 مايو/ وام/ أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، جدول ومواعيد مباريات البطولة الآسيوية المقررة في الكويت خلال الفترة من 6 إلى 15 يونيو المقبل.

ويمثل الإمارات في البطولة فريق الشارقة، حامل اللقب، ومن المقرر أن يفتتح مشواره في منافسات المجموعة الأولى بلقاء الدحيل القطري ضمن الدور التمهيدي يوم السبت الموافق 6 يونيو، ثم يلتقي فريق (CHA) الصيني يوم الأحد 7 يونيو، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة برقان الكويتي يوم الثلاثاء 9 يونيو.

وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد في مرحلة المجموعات، حيث تتأهل جميع الفرق إلى الدور ربع النهائي وفق ترتيب المرحلة التمهيدية، إذ يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية، وصاحب المركز الثاني مع ثالث المجموعة الثانية، وثالث المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية، ورابع المجموعة الأولى مع متصدر المجموعة الثانية، لتحديد المتأهلين إلى المربع الذهبي والمباراة النهائية، فيما تخوض بقية الفرق مباريات تحديد المراكز.

وكانت القرعة قد أسفرت عن وجود الكويت الكويتي، مستضيف البطولة، في المجموعة الثانية إلى جانب فرق النجمة البحريني، والخليج السعودي، والعربي القطري.

ويتأهل بطل البطولة الآسيوية مباشرة إلى المشاركة في بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب"، المقررة في مصر خلال العام الجاري.