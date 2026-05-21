"ميتا" تسرح 10% من كوادرها لزيادة الانفاق على الذكاء الاصطناعي

واشنطن في 21 مايو /وام/ بدأت مجموعة ميتا عملية تسريح حوالي ثمانية آلاف موظف ، أي نحو 10% من قوتها العاملة العالمية، في ظل مساعيها لإعادة توجيه الموارد المالية نحوالذكاء الاصطناعي.

وفي مذكّرة وجهها إلى كوادر المجموعة شكر مارك زاكربرغ الرئيس التنفيذي لـ"ميتا" الموظفين المغادرين وسعى إلى طمأنة المتبقين.. منوها بأنه لا يتوقع تسريح المزيد من الموظفين على مستوى الشركة هذا العام.

وتُعد عملية إعادة الهيكلة هذه أكبر جولة من عمليات التسريح على مستوى الشركة منذ حملة "عام الكفاءة" التي أطلقها زاكربرغ في 2022-2023 والتي أدت إلى إلغاء حوالى 21 ألف وظيفة. وتأتي هذه الخطوة فيما تزيد ميتا إنفاقها بشكل كبير على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

-خلا-