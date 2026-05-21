موريتانيا تسجل حالتي وفاة و53 إصابة بوباء "الدفتيريا"

نواكشوط في 21 مايو/وام/ أعلنت السلطات الصحية في موريتانيا ليل الأربعاء/الخميس وفاة شخصين جراء إصابتهما بوباء الدفتيريا مشيرة إلى تسجيل ما مجموعه 53 إصابة.

وأوضح بيان لوزارة الصحة الموريتانية أن مراكزها و فرقها تتابع باهتمام الوضعية الوبائية المرتبطة بمرض الدفتيريا في عموم البلاد ، بعد تسجيل حالات متفرقة خلال الأسابيع الأخيرة في عدد من الولايات ، خصوصا في ولايتي إينشيري وتيرس زمور في شمال موريتانيا.

وأضافت الوزارة أن مجموع الحالات المبلغ عنها حتى الآن في هاتين الولايتين بلغ 53 حالة، منها 43 تماثلت للشفاء، و8 تحت الملاحظة، وحالتي وفاة.

