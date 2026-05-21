مصرع 3 أشخاص تعرضوا لمادة مجهولة في "نيو مكسيكو" الأمريكية

واشنطن في 21 مايو/وام/ لقي 3 أشخاص حتفهم، و خضع عدد من المسعفين للعلاج ،الأربعاء، بعد تعرضهم لمادة مجهولة، وذلك عقب استدعائهم إلى منزل شرق مدينة ألبوكيركي بولاية نيو مكسيكو الأمريكية للاشتباه في تناول جرعة زائدة من المخدرات.

وذكرت شرطة ولاية نيو مكسيكو إن ثلاثة من بين أربعة أشخاص عثر عليهم فاقدي الوعي داخل المنزل قد توفوا، بينما يتلقى الشخص الرابع العلاج في أحد مستشفيات ألبوكيركي.

وخلال عملية الاستجابة، أوضحت السلطات أن 18 من أفراد فرق الطوارئ تعرضوا للمادة وبدأوا يعانون من أعراض شملت الغثيان والدوار، وتم نقل جميع أفراد الاستجابة الأولية إلى مستشفى جامعة نيو مكسيكو، حيث وضعوا في الحجر الصحي ويخضعون للمراقبة.

