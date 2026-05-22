الذهب يتراجع مع ارتفاع النفط وتصاعد مخاوف التضخم

عواصم في 22 مايو/ وام/ انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم الجمعة، متجهة لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، متأثرة بارتفاع أسعار النفط وتزايد المخاوف المرتبطة بالتضخم ورفع أسعار الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 4534.29 دولار للأوقية بحلول الساعة 0047 بتوقيت جرينتش، فيما بلغت خسائره الأسبوعية حتى الآن نحو 0.1%.

كما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.1% إلى 4535.60 دولار.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.5% إلى 76.32 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3% إلى 1959.20 دولار، بينما استقر البلاديوم عند 1377.89 دولار للأوقية.

