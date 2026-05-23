إيفيتش: العين الأفضل هذا الموسم ورسائل التحفيز صنعت الفارق

أبوظبي في 23 مايو /وام/ أكد الصربي فلاديمير إيفيتش مدرب العين، أن فريقه استحق التتويج بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعدما قدم لاعبوه أداءً مميزاً طوال المباراة النهائية أمام الجزيرة.

وقال إيفيتش إن العين كان الطرف الأفضل منذ البداية وحتى النهاية، مشيراً إلى أن اللاعبين أثبتوا مرة جديدة أنهم أفضل فريق في الكرة الإماراتية هذا الموسم، بعد نجاحهم في تحقيق الثنائية المحلية بالتتويج بلقبي دوري أدنوك للمحترفين والكأس.

وكشف مدرب العين عن الرسائل التحفيزية التي تلقاها الفريق عقب حسم لقب دوري أدنوك للمحترفين من الإدارة العليا ما منح الفريق دافعاً إضافياً لتحقيق الإنجاز.

من جانبه، أعرب المغربي سفيان رحيمي لاعب العين، عن سعادته الكبيرة بالتتويج، مؤكداً أن إحراز لقب غاب عن النادي لسنوات يحمل قيمة خاصة.

وقال رحيمي إن الشعور بالتتويج بالكأس لا يوصف، وإن تحقيق البطولة لم يكن أمراً سهلاً، موجهاً الشكر إلى المدرب والجهازين الفني والإداري على العمل الكبير منذ بداية المعسكر الإعدادي، والذي أسهم في وصول الفريق إلى هذه المرحلة.

وأضاف أن اللاعبين ظهروا بأفضل جاهزية بدنية خلال المباراة النهائية، موجهاً الشكر إلى كل من ساهم في هذا الإنجاز، وفي مقدمتهم إدارة النادي، مؤكداً أن التتويج يعكس المكانة الكبيرة لنادي العين وطموحه الدائم للمنافسة على الألقاب.