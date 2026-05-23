عبدالله بن زايد يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في لوكسمبورغ

لوكسمبورغ في 23 مايو / وام / التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي كزافييه بيتيل، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة الخارجية والتعاون الإنمائي والشؤون الإنسانية في دوقية لوكسمبورغ الكبرى، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها سموه إلى لوكسمبورغ.

وشهد سموه ومعاليه التوقيع على اتفاقية تعاون بين البلدين، بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.

ووقع الاتفاقية معالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة، ومعالي إليزابيث مارج، وزيرة العدل في لوكسمبورغ.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما تناول اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وبحث الوزيران تداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى انعكاساتها الخطيرة على أمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

وتطرقت المباحثات إلى الاعتداءات الإرهابية الغادرة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي استهدفت إحداها، يوم الأحد الماضي، محطة براكة للطاقة النووية، وأصابت مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي للمحطة.

وأعرب معالي كزافييه بيتيل عن تضامن دوقية لوكسمبورغ الكبرى مع دولة الإمارات، وإدانته لهذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة، فيما أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لموقف لوكسمبورغ الداعم لدولة الإمارات، مؤكداً سلامة جميع المقيمين والزائرين في الدولة.

حضر اللقاء معالي لانا زكي نسيبة وزير دولة، ومعالي سعيد مبارك الهاجري وزير دولة، وسعادة محمد إسماعيل السهلاوي سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي.