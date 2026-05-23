لاعبو العين يحتفون بلقب كأس رئيس الدولة لكرة القدم

أبوظبي في 23 مايو /وام/أعرب لاعبو نادي العين عن سعادتهم بالتتويج بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم بعد الفوز على نادي الجزيرة بنتيجة 4-1 في استاد محمد بن زايد، مؤكدين أن الإنجاز جاء ثمرة موسم طويل من العمل الجماعي والدعم الإداري والفني والجماهيري.

وأشاد اللاعبون بالروح القتالية والانسجام الكبير داخل الفريق، والذي أسهم في تجاوز التحديات والعودة في المباراة النهائية لتحقيق اللقب، مؤكدين أن ما تحقق يمثل دافعاً لمواصلة المنافسة على المزيد من البطولات خلال الموسم المقبل.

وأعرب رامي ربيعة لاعب العين عن سعادته الكبيرة بالتتويج، موجهاً التهنئة إلى جماهير الفريق، ومشيداً بما تتمتع به المجموعة الحالية من روح جماعية وخبرات كبيرة، مؤكداً أن الاحترام المتبادل والانسجام بين جميع اللاعبين شكّلا أحد أهم أسباب النجاح وتحقيق اللقب في نهاية الموسم.

وقال حازم عباس لاعب العين إن الفريق يشعر بالفخر بما حققه هذا الموسم بعد عمل شاق من جميع اللاعبين والجهازين الإداري والفني، مؤكداً أن الفريق قدم موسماً مميزاً واستحق التتويج بأغلى بطولات الموسم، مشيراً إلى تطلع اللاعبين لمواصلة تحقيق المزيد من البطولات خلال الموسم المقبل.

وأعرب إريك جورجينس لاعب العين عن سعادته بما حققه الفريق بعد موسم طويل وشاق، موضحاً أن اللاعبين كانوا يتطلعون لتحقيق الثلاثية، إلا أن التتويج ببطولتين يعد إنجازاً مهماً، مشدداً على ضرورة الحفاظ على مستوى التميز الذي وصل إليه الفريق، مع توجيه الشكر إلى إدارة النادي وكل من دعم الفريق حتى التتويج بالكأس.

من جانبه، أوضح يحيى بن خالق لاعب العين أن التتويج جاء ثمرة عمل متواصل طوال الموسم، مشيداً بالمجهود الكبير الذي بذله اللاعبون والجهاز الفني، والذي تُوّج بالفوز بلقبي الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، رغم ضياع فرصة تحقيق الثلاثية.

وأضاف أن الفريق دخل المباراة بعزيمة كبيرة ورغبة واضحة في تحقيق اللقب، مدفوعاً بالدعم الكبير الذي حظي به، مؤكداً أن الفريق أظهر شخصية قوية بعد التأخر في النتيجة، وتمكن من العودة وحسم المباراة بفضل الروح القتالية والإصرار، كما وجّه الشكر إلى الجماهير على دعمها المتواصل طوال الموسم.