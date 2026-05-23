نادي العين يصل إلى اللقب الـ40 في تاريخه

أبوظبي في 23 مايو /وام/ أصبح لقب بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، الذي توج به العين الليلة بعد فوزه على الجزيرة 4-1 في استاد محمد بن زايد، هو اللقب رقم 40 في تاريخ الفريق، وذلك منذ تأسيسه عام 1968.

وطبقاً للموقع الرسمي للنادي، فقد أحرز الفريق لقبين في دوري أبطال آسيا، و15 لقباً للدوري الإماراتي، و8 ألقاب لكأس رئيس الدولة، ولقبين في كأس المحترفين، و5 ألقاب في كأس السوبر، و3 ألقاب في كأس الاتحاد، ولقباً في كأس الخليج للأندية، ومثله في كأس السوبر الإماراتي المغربي، ولقباً في كأس الدوري المشترك، ولقبين في كأس دوري أبوظبي.