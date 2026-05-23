اتفاقية تجارة محدثة بين الاتحاد الأوروبي والمكسيك

مكسيكو سيتي في 23 مايو/وام/ وقع الاتحاد الأوروبي والمكسيك يوم الجمعة على نسخة محدثة من اتفاقية التجارة والتعاون بينهما المبرمة عام 2000، في نهاية عقد من المفاوضات وتعهدا بالالتزام بالتعددية في ختام قمة ثنائية في مكسيكو سيتي.

وبموجب الاتفاقية المحدثة، ستقوم المكسيك برفع جميع الرسوم الجمركية المتبقية تقريبا على واردات الاتحاد الأوروبي، في حين سيتم تخفيض الحواجز التجارية البيروقراطية، وحماية المؤشرات الجغرافية وتحسين الوصول إلى المشتريات العامة. و تتضمن الاتفاقية أيضا بنودا تغطي التجارة الرقمية ،و تغير المناخ والتعاون الدولي.

و تعتبر المكسيك الشريك التجاري الحادي عشر للاتحاد الأوروبي ، وتبلغ التجارة الثنائية السنوية نحو 86 مليار يورو (100 مليار دولار)، منها حوالي 53 مليار يورو صادرات من الاتحاد الأوروبي إلى المكسيك و 34 مليار يورو ، واردات من الدولة اللاتينية.

-خلا-