تحذيرات من موجات حر في إنجلترا

لندن في 23 مايو /وام/ أصدرت وكالة الأمن الصحي البريطانية (UKHSA) تحذيرات من موجات حر خلال الأيام المقبلة في عدد من مناطق المملكة المتحدة، محذّرةً من تداعياتها على الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية، لا سيما كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.

وأوضحت الوكالة، ضمن نظام التحذيرات الصحية والطقسية المشترك مع هيئة الأرصاد الجوية البريطانية، أن التحذيرات شملت المستوى البرتقالي في لندن وعدد من مناطق وسط وجنوب وشرق إنجلترا، فيما فُرضت تحذيرات من المستوى الأصفر في مناطق أخرى حتى يوم (27) من مايو الجاري.

