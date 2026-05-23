4 قتلى و90 محاصراً جراء حادث في منجم فحم بالصين

بكين في 23 مايو /وام/ لقي أربعة أشخاص حتفهم، فيما حوصر 90 آخرون تحت الأرض بعد تجاوز مستويات أول أكسيد الكربون الحدود الآمنة داخل منجم للفحم بمدينة تشانغتشي في مقاطعة شانشي شمالي الصين، ليل الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن الحادث وقع عند الساعة 9:43 مساءً بالتوقيت المحلي، في منجم "ليوشنيوي" للفحم بمحافظة تشينيوان التابعة لمدينة تشانغتشي، حيث كان يوجد 247 عاملًا تحت الأرض وقت وقوع الحادث.

وأوضحت الوكالة أن 16 من المحاصرين في حالة حرجة، فيما تتواصل جهود الإنقاذ المكثفة لانتشال العالقين وتأمين الموقع.

