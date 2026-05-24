غرفة تجارة دبي تنظم 510 اجتماعات ثنائية للأعمال في أديس أبابا لتعزيز التعاون التجاري مع إثيوبيا

أديس أبابا في 24 مايو /وام/ اختتمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعاليات بعثتها التجارية إلى غانا وإثيوبيا، بتسجيل رقم قياسي تمثل في تنظيم 510 اجتماعات عمل ثنائية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بهدف استكشاف فرص التعاون وإبرام شراكات جديدة في مجموعة من القطاعات ذات الأولوية.

ويعد هذا الرقم هو الأعلى منذ إطلاق مبادرة "آفاق واسعة للتوسع الخارجي" في عام 2023، الخاصة بدعم شركات دبي في جهود التوسع الخارجي في الأسواق العالمية، ما يعكس ثقة مجتمعات الأعمال العالمية بأهمية منظومة الأعمال ومكانة دبي والرغبة المتزايدة من الشركات الخارجية بتعزيز الروابط والشراكات الاقتصادية مع مجتمع الأعمال في الإمارة.

ونظمت الغرفة في إطار برنامج البعثة التجارية منتدى "دبي – إثيوبيا للأعمال"، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، والغرفة الإثيوبية للتجارة والهيئات القطاعية، وغرفة أديس أبابا للتجارة والهيئات القطاعية، وهيئة الاستثمار الإثيوبية.

وشارك في المنتدى 669 من كبار المسؤولين وقادة الأعمال وممثلي الشركات المحلية، لاستكشاف آفاق التعاون وفرص الشراكة بين أعضاء وفد دبي ومجتمع الأعمال الإثيوبي.

وشهد المنتدى كلمات ترحيبية ألقاها سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وسعادة أمها هايليغيورغيس، نائب المدير العام لشؤون دول الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية الإثيوبية، وسعادة جمال بكر، سفير إثيوبيا لدى دولة الإمارات، وأيناليم أباينيه، نائب رئيس غرفة التجارة والجمعيات القطاعية الإثيوبية، والمهندس أبيبي جورميسا، نائب رئيس غرفة التجارة والجمعيات القطاعية في أديس أبابا؛ وراشد عبدالله الزوي، رئيس القسم الاقتصادي والسياسي والإعلامي والاتحاد الإفريقي في سفارة الدولة لدى إثيوبيا.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي إن غرفة تجارة دبي ملتزمة بتوسيع آفاق العلاقات الاقتصادية مع إثيوبيا، انطلاقاً من الحرص على بناء جسور تعاون مثمرة تفتح شراكات جديدة بين شركات القطاع الخاص.

وأضاف، أن هذه البعثة التجارية تشكل فرصة مهمة لتعزيز الحوار المباشر بين الشركات واستكشاف الإمكانات الواعدة التي يزخر بها السوق الإثيوبي، بما يدعم خطط التوسع الخارجي لشركات دبي، ويحفّز إقامة شراكات نوعية تسهم في تعزيز حركة التجارة والاستثمار، وترفد مسيرة نمو التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة.

وكانت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وإثيوبيا قد بلغت 22.3 مليار درهم في العام 2025، بنسبة نمو سنوي قدرها 236.6%، في حين انضمت 91 شركة جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي عدد الشركات الإثيوبية المسجلة في عضوية الغرفة إلى 1676 شركة بنهاية الربع الأول من عام 2026.

وقدّمت غرفة تجارة دبي خلال المنتدى عرضاً تعريفياً شاملاً سلّط الضوء على بيئة الأعمال الديناميكية التي توفرها دبي، إلى جانب المزايا التنافسية المتاحة للشركات الإثيوبية في القطاعات المختلفة، وفرص الانطلاق من الإمارة نحو أسواق إقليمية وعالمية واعدة.

من جانبها قدمت لالايز جيتاشو، مستشارة ترويج الاستثمار لمفوض الاستثمار في مفوضية الاستثمار الإثيوبية، عرضاً تعريفياً حول مشهد التجارة والاستثمار المتنامي في إثيوبيا، واستعرضت مسارات دخول السوق، والفرص المتاحة أمام الشركات والمستثمرين الأجانب.

وشارك في فعاليات البعثة التجارية إلى إثيوبيا، ممثلون عن 21 شركة عاملة في دبي ضمن قطاعات متنوعة تشمل السيارات، ومواد البناء والإنشاءات، والإلكترونيات، والهندسة، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، بالإضافة إلى الأغذية والمشروبات، والتصميم الداخلي، والتعدين والنفط والغاز، إلى جانب الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية، والطباعة والتغليف والمنسوجات والملابس الجاهزة.