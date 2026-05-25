مديرو الدفاع المدني يطلعون على ابتكارات "هيئة أبوظبي" لتعزيز كفاءة الاستجابة

أبوظبي في 25 مايو / وام / اطّلع المديرون العامون للدفاع المدني في الدولة على افضل الممارسات والمبادرات الابتكارية الداعمة لرفع مستوى الجاهزية والتكامل في منظومة العمليات الميدانية، خلال زيارتهم لهيئة أبوظبي للدفاع المدني.

وتأتي الزيارة في إطار التنسيق الاستراتيجي لتعزيز البنية التحتية الرقمية، واستدامة أمن المجتمع، والحرص المشترك على الحفاظ على المكتسبات الوطنية.

وشملت الزيارة جولة ميدانية استعرض خلالها سعادة العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني المنظومة التشغيلية لإدارة عمليات الإطفاء، والإنقاذ، والإسعاف، والتعامل مع المواد الخطرة.

واطلع الحضور على أحدث الآليات والمعدات والحلول الرقمية الذكية التي توظفها الهيئة لرفع كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة وفق أفضل الممارسات العالمية.

كما جرى تسليط الضوء على الدور الريادي لفريق الإمارات للبحث والإنقاذ في دعم العمليات الإنسانية محلياً ودولياً، إلى جانب مبادرات الهيئة في تطوير القدرات المؤسسية ورفع جاهزية المجتمع.

وفي ختام الزيارة، أشاد المديرون العامون بكفاءة واحترافية الكوادر الوطنية المؤهلة باعتبارها خط الدفاع الأول، مؤكدين أهمية مواكبة التطورات المتسارعة بما يسهم في تعزيز منظومة حماية الأرواح والممتلكات على مستوى الدولة.