تأهل شباب الأهلي والشارقة إلى نصف نهائي كأس نائب رئيس الدولة للسلة

دبي في 25 مايو/ وام/ تأهل فريقا شباب الأهلي والشارقة إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة، آخر بطولات الموسم المحلي، بعد فوزهما اليوم على فريقي الظفرة والوحدة في مواجهتي الدور ربع النهائي.

وحقق شباب الأهلي فوزاً كبيراً على ضيفه الظفرة بنتيجة 132-96، في المباراة التي أقيمت على صالة نادي شباب الأهلي في دبي، ليترقب مواجهة الفائز من لقاء البطائح والوصل المقرر غداً، في ختام منافسات الدور ربع النهائي.

وفي المباراة الثانية، تفوق الشارقة على الوحدة بنتيجة 114-74، في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة نادي الشارقة، ليضرب موعداً في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة النصر والجزيرة.