بريطانيا تسجل أشد أيام شهر مايو حرارة في تاريخها

لندن في 26 مايو/ وام/ سجّلت المملكة المتحدة أعلى درجة حرارة في تاريخ فصل الربيع مناخيا، بعدما بلغت الحرارة في العاصمة لندن 34.8 درجة مئوية.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية بأن القراءة الأولية المسجلة في حدائق كيو جنوب غربي لندن حطّمت الرقم القياسي السابق لأعلى درجة حرارة في شهر مايو، والبالغ 32.8 درجة مئوية، والمسجل عامي 1922 و1944، وذلك حتى الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينتش أمس الإثنين، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وأوضح كبير خبراء الأرصاد في الهيئة، جريج ديوهرست، أن درجات الحرارة الحالية تزيد بنحو 10 إلى 15 درجة مئوية عن المعدلات الطبيعية في معظم أنحاء المملكة المتحدة.

