الصحة العالمية: تفشي إيبولا في الكونغو وأوغندا يتجاوز قدرات الاستجابة

جنيف في 26 مايو/ وام/ قالت منظمة الصحة العالمية إن سرعة تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا تفوق قدرة جهود الاستجابة، مشيرة إلى أن عدد الوفيات المشتبه في ارتباطها بالتفشي بلغ 220 وفاة.

وأوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس أن أي تأخر في اكتشاف الحالات سيزيد من الضغط على فرق الاستجابة، محذرا من احتمال اشتداد الوباء قبل تحسن الوضع، ومؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة في الدول المجاورة.

وأبلغت أوغندا عن حالتين إضافيتين ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى سبع حالات، فيما صنفت المنظمة تفشي سلالة "بونديبوجيو" النادرة كحالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.

وأشار جيبريسوس إلى أن انعدام الأمن في بعض المناطق وصعوبة الوصول الميداني، إضافة إلى عدم توفر لقاحات معتمدة، تزيد من تعقيد جهود السيطرة على التفشي، معلنا توجهه إلى الكونغو لمتابعة التطورات.

- خلا -