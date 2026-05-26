السعودية تدعو الحجاج للبقاء في مخيماتهم بعرفات خلال ذروة الحرارة

عرفات في 26 مايو/ وام/ دعت وزارة الحج والعمرة السعودية ضيوف الرحمن إلى البقاء في مخيماتهم بمشعر عرفات يوم التاسع من ذي الحجة حتى الساعة الرابعة عصرا، حفاظا على سلامتهم من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والحد من حالات الإجهاد الحراري أثناء أداء الركن الأعظم من الحج.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الوزارة قولها إن خطبة يوم عرفة ستُنقل مباشرة عبر الوسائل المرئية والمسموعة إلى مختلف المخيمات، بما يتيح للحجاج متابعتها بسهولة وطمأنينة دون الحاجة إلى التنقل أو مغادرة مواقعهم.

كما حثّت الوزارة الحجاج على الالتزام بخطط وجداول التفويج المعتمدة، وتجنب الخروج إلى مسارات الحركة أو المواقع غير المخصصة، إضافة إلى عدم الصعود إلى جبل الرحمة، لما قد يشكله ذلك من مخاطر على سلامتهم وتأثير على انسيابية إدارة الحشود.

- خلا -