المستشفى الإماراتي العائم بالعريش يستقبل حالتين جديدتين من قطاع غزة ليرتفع إجمالي المرضى إلى 85 منذ إعادة افتتاح معبر رفح

العريش في 26 مايو/ وام/ استقبل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية، حالتين جديدتين قادمتين من قطاع غزة عبر معبر رفح، لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، وذلك في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، دعماً للأشقاء الفلسطينيين وتخفيفاً من معاناتهم في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.

وبوصول الحالتين الجديدتين، ارتفع إجمالي عدد المرضى القادمين من المعبر الذين استقبلهم المستشفى الإماراتي العائم إلى 85 مريضاً منذ إعادة افتتاح معبر رفح في فبراير الماضي، حيث باشرت الفرق الطبية والتمريضية فور وصولهما بإجراء الفحوصات اللازمة والتقييمات الطبية الدقيقة، تمهيداً لتقديم الرعاية الصحية والخطط العلاجية المناسبة لكل حالة وفق أعلى المعايير الطبية المعتمدة.

ويواصل المستشفى الإماراتي العائم في العريش، أداء دوره الإنساني والطبي من خلال استقبال المرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، وتقديم خدمات علاجية وصحية متكاملة تشمل الفحوصات والتشخيص والعلاج، إلى جانب العمليات الجراحية، وجلسات العلاج الطبيعي، وخدمات غسيل الكلى، بما يسهم في تلبية احتياجات المرضى والمصابين ومتابعة حالاتهم الصحية بشكل مستمر.

ويشرف على المستشفى طاقم طبي وإداري إماراتي متخصص، يعاونه فريق طبي إندونيسي، يعملون على مدار الساعة لضمان استمرارية الخدمات الطبية والتعامل مع مختلف الحالات بكفاءة عالية، في صورة تعكس التزام دولة الإمارات الراسخ برسالتها الإنسانية، وحرصها الدائم على تقديم الدعم الطبي والإغاثي للأشقاء الفلسطينيين ضمن عملية "الفارس الشهم 3".