العيد في الإمارات .. شوارع متلألئة وأسواق تنبض بالحياة

أبوظبي في 27 مايو / وام / عمت أرجاء دولة الإمارات أجواء احتفالية مميزة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث ازدانت الشوارع والميادين والجسور بمختلف أنواع الزينة والتشكيلات الضوئية التي أضفت على المدن مشاهد تنبض بالفرح والبهجة، فيما شهدت الأسواق والمراكز التجارية حركةً نشطةً تعكس استعدادات الأسر لاستقبال العيد.

وتتألق مختلف إمارات الدولة بالمجسمات والأنوار التي تحمل عبارات التهنئة بالعيد، إلى جانب الإضاءات الملونة التي تنتشر في الطرق الرئيسة والمناطق الحيوية.

وفي الوقت ذاته، تشهد مراكز التسوق والأسواق المحلية إقبالاً واسعاً من المتسوقين لشراء مستلزمات العيد، وسط عروض ترويجية وتخفيضات موسمية أسهمت في تنشيط الحركة التجارية ورفع وتيرة البيع والشراء في مختلف قطاعات التجزئة.

وامتد هذا النشاط إلى منصات التجارة الإلكترونية والمتاجر الرقمية، التي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في الطلبات، مع تنامي الإقبال على التسوق عبر الإنترنت بفضل سهولة الخدمات وتنوع الخيارات وسرعة التوصيل، ما عزز تكامل منظومة البيع بين المتاجر التقليدية والمنصات الرقمية خلال موسم العيد.

كما تحولت المراكز التجارية إلى وجهات ترفيهية متكاملة للعائلات، من خلال الفعاليات والأنشطة المصاحبة التي تستقطب الزوار يومياً، وتضفي مزيداً من الحيوية على الأجواء الاحتفالية في مختلف أنحاء الدولة.

وتعكس هذه المناسبة قيم الولاء والانتماء من خلال المظاهر الاحتفالية التي تعم المدن، وحرص الجميع على مشاركة فرحة العيد في أجواء آمنة ومثالية وفريدة من نوعها، تجسد ما تنعم به الدولة من تلاحم مجتمعي وتنوع ثقافي.