أوغندا تلزم المسافرين بالإقرار الصحي الرقمي بسبب"إيبولا"

كمبالا في 27 مايو /وام/ فرضت أوغندا تعبئة نموذج الإقرار الصحي الإلكتروني بشكل إلزامي على جميع المسافرين القادمين إلىها والمغادرين منها عبر كافة المنافذ البرية والجوية ضمن إجراءات مشددة لمراقبة ومنع انتشار فيروس "إيبولا".

وذكرت وزارة الصحة الأوغندية في تعميم انه يتوجب على جميع المسافرين استكمال نموذج الإقرار الصحي مسبقا عبر الإنترنت قبل التوجه إلى المطارات أو المعابر الحدودية.

وأوضحت أن الإجراء يأتي ضمن تدابير المراقبة الوبائية المعززة التي جرى تفعيلها في نقاط الدخول والخروج بهدف متابعة الحالة الصحية للمسافرين والكشف المبكر عن أي أعراض مشتبه فيها.

-خلا-