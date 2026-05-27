قتلى ومصابون في انفجار خزان مواد كيميائية بولاية واشنطن الأمريكية

واشنطن في 27 مايو /وام/ لقي عدة أشخاص حتفهم، وأصيب آخرون إثر انفجار خزان مواد كيميائية ، يوم الثلاثاء، في مصنع للتغليف بولاية واشنطن الأمريكية.

وذكرت إدارة الإطفاء في مدينة "لونغفيو" بالولاية أنها تلقت بلاغاً يفيد بوقوع انفجار في خزان يحتوي على خليط كيميائي يُستخدم في عملية تصنيع الورق، داخل مصنع تابع لشركة "نيبون ديناويف باكيجينغ".

كما أفادت إدارة الإطفاء بأن عدة أشخاص تعرضوا لحروق كيميائية وإصابات أخرى، وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفيات المحلية.

وذكر رئيس إدارة الإطفاء والإنقاذ في "كاوليتز"، سكوت جولدستين، أن هناك عدداً غير معروف من الوفيات، مؤكداً إصابة 10 أشخاص، بينهم رجل إطفاء، موضحاً أن الإصابات تراوحت بين خطيرة وشديدة وبسيطة. وأضاف أن سعة الخزان المنفجر تبلغ نحو 80 ألف جالون (حوالي 300 ألف لتر)، وكان ممتلئاً بنسبة تقارب 60%.

