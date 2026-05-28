منتخب ألعاب القوى يخوض 3 منافسات في آسيوية هونغ كونغ

هونغ كونغ في 28 مايو/ وام/ يفتتح منتخبنا الوطني لألعاب القوى مشاركته في بطولة آسيا الـ22 تحت 20 عاما المقامة حاليا في هونغ كونغ، وتستمر حتى الأول من يونيو المقبل، بخوض 3 منافسات .

وأوضح اتحاد الإمارات لألعاب القوى، في بيان له، أن المشاركة تنطلق اليوم عبر سعيد عمر وسليمان عبدالرحمن وأمينات قمر الدين وعائشة طارق في سباق 400 متر للرجال والسيدات، إلى جانب أروى علي وليلى أحمد في سباق 100 متر للسيدات، وسلمى المري في مسابقة المطرقة.

وأكد الاتحاد اكتمال جاهزية لاعبي ولاعبات المنتخب لخوض التحدي الجديد الذي ينتظرهم في البطولة، والمنافسة على المراكز الأولى، بعد النتائج المميزة التي حققتها المنتخبات الوطنية مؤخرا في البطولة العربية بتونس ودورة الألعاب الخليجية "الدوحة 2026"، بحصد 25 ميدالية.

وتضم قائمة المنتخب المشاركة في البطولة 11 لاعبا ولاعبة، هم سعيد عمر، وسليمان عبدالرحمن، وعائشة طارق، وأمينات قمر الدين وعبدالقدوس علي، وأروى علي، وليلى أحمد، وعزة ناصر، ومحمد عادل، وسلمى المري، ومريم كريم.