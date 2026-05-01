أبو الغيط يدين تجدد العدوان الإيراني السافر على الكويت

القاهرة في 29 مايو/وام/أدان السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات تجدد العدوان الإيراني السافر الذي إستهدف دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة فجر اليوم الخميس ، في إنتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 الصادر بتاريخ 11 مارس 2026 .

وشدد أبو الغيط -في بيان اصدره -على أن الأعمال العدوانية الإيرانية المتكررة التي تستهدف دولة الكويت تشكل تقويضاً واضحاً لجهود خفض التصعيد في المنطقة، محملا إيران المسؤولية الكاملة عن تبعات أفعالها غير المشروعة التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

وجدد أبو الغيط التأكيد على التضامن الكامل مع دولة الكويت في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، وفقا للقانون الدولي، ومذكرا بأن أمن دولة الكويت جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

