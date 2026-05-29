أمير قطر و الرئيس الأمريكي يبحثان مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط

الدوحة في 29 مايو/وام/ بحث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر من الرئيس الأمريكي ،يوم الخميس، جرى خلاله استعراض آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط في ظل التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار.

وشدد أمير قطر خلال الاتصال على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية والحوار بين كافة الأطراف بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي ويجنب المنطقة مزيدا من التوتر والتصعيد.

من جانبه أعرب الرئيس الأمريكي عن تقديره للدور الذي تضطلع به دولة قطر في دعم جهود الوساطة الباكستانية وتعزيز قنوات التواصل بين مختلف الأطراف مشيدا بالجهود القطرية الرامية إلى تقريب وجهات النظر ودفع مسارات التهدئة في المنطقة.

كما تناول الاتصال العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

