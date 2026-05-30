صادرات صناعة الأغذية في كوريا الجنوبية تتجاوز 7.8 مليار دولار

سيؤول في 30 مايو /وام/ ارتفعت صادرات صناعة الأغذية الكورية الجنوبية خلال العام الماضي إلى 7.86 مليار دولار، بزيادة قدرها 8.3% مقارنة بعام 2024.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة سلامة الأغذية والأدوية والخدمة الوطنية لمعلومات سلامة الأغذية، وفقًا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن قيمة صادرات الأطعمة الجاهزة والوجبات سهلة الاستهلاك بلغت 776.06 مليون دولار، بينما سجلت قيمة صادرات أوراق الأعشاب البحرية المحمصة 562.39 مليون دولار.

وأوضحت البيانات أن قيمة إنتاج صناعة الأغذية خلال العام الماضي بلغت 119.73 تريليون وون، بزيادة قدرها 4.3% مقارنة بالعام السابق، فيما شكل إنتاج صناعة الأغذية ما نسبته 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، و16.4% من إجمالي إنتاج قطاع التصنيع المحلي لكوريا الجنوبية.