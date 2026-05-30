"مجموعة تريندز" تشارك في معرض وارسو الدولي للكتاب 2026

وارسو في 30 مايو /وام/ تشارك "مجموعة تريندز" في معرض وارسو الدولي للكتاب 2026، بجناح معرفي يستعرض خدمات شركاتها الخمس، إلى جانب تعزيز شراكاتها البحثية مع أبرز مراكز الفكر البولندية.

ويضم الجناح نحو 450 عنواناً متنوعاً في مجالات الدراسات الإستراتيجية، والسياسات العامة، والدراسات المستقبلية، إضافة إلى إصدارات معرفية وبحثية متخصصة، ويقدم للزوار تجربة معرفية متكاملة تعكس الإنتاج الفكري والبحثي للمجموعة، وتسهم في تعزيز الحوار الثقافي والمعرفي بين الشعوب.

وزار وفد من "تريندز جلوبال" مقر مؤسسة "كازيمير بولاسكي" في العاصمة البولندية وارسو، والتي تُعد من أبرز مراكز الفكر المتخصصة في الشؤون الإستراتيجية والدولية في بولندا، حيث ناقش الجانبان قضايا الطاقة والأمن المائي، ومنتدى وارسو للأمن الذي تستضيفه مؤسسة بولاسكي، فضلاً عن التطورات الدولية الراهنة وآفاق التعاون البحثي المستقبلي بين الجانبين.