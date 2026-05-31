مدير عام "الصحة العالمية" يدعو لتنسيق الجهود.. ويؤكد أهمية الدور المجتمعي لمواجهة إيبولا في الكونغو

كينشاسا في 30 مايو / وام / دعا تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إلى تحسين التنسيق بين الجهات الإنسانية والصحية في مقاطعة إيتوري بجمهورية الكونغو الديمقراطية، بؤرة التفشي المتسارع لوباء إيبولا.

وشدد تيدروس، خلال زيارته للمنطقة اليوم، على ضرورة انسجام هذه الجهود مع قيادة الحكومة، مؤكدا أن الاستماع للمجتمع المحلي ودعمه بفعالية يمثل أولوية قصوى لمواجهة الوباء، نظراً لكون السكان الأقدر على تحديد احتياجاتهم وإيجاد الحلول المناسبة للحد من تفشي المرض.

وأكد تيدروس للسكان في مدينة بونيا التزام المنظمة بالوقوف إلى جانبهم لتجاوز هذه المحنة، موضحا أن الهدف ليس إملاء الإجراءات بل الاستماع بإنصات للمجتمع.

وأشار المدير العام إلى أن انعدام الثقة والمعلومات المضللة يشكلان تحديات رئيسية تعقد الاستجابة، خاصة في ظل حذر السكان من الإجراءات الوقائية "مثل العزل والتباعد وطرق الدفن الخاصة" والتي تتعارض بشدة مع العادات الاجتماعية السائدة.

ورغم إشادته بالخبرة المتينة للكونغو الديمقراطية في التعامل مع الأوبئة، طالب تيدروس بتقديم مزيد من الدعم الدولي لتسريع إنهاء هذه الأزمة.

وتأتي هذه التحركات في ظل إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي إثر التفشي الجديد الذي حصد أرواح 246 شخصا من أصل أكثر من ألف حالة مشتبه بها.

وفي الوقت الذي تحذر فيه منظمات طبية كـ"أطباء بلا حدود" من عدم كفاية الدعم والكوادر على الأرض، طمأنت وزارة الصحة الكونغولية بتوفر الإمدادات الطبية، مشيرة إلى العمل على تذليل عقبات التوزيع اللوجستية واختبار علاجات "واعدة جدا" لسلالة "بونديبوغيو" الحالية، والتي تعكف منظمة الصحة العالمية على تقييم لقاحاتها لاحتواء الوباء ذي الخطر الإقليمي المرتفع.

-خلا-