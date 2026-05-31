ارتفاع الحالات المشتبه بإصابتها بـ"إيبولا" في الكونغو إلى 1028

كينشاسا في 31 مايو /وام/ ارتفع عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية إلى 1028 حالة.

و ذكر وزير الصحة في الكونغو الديمقراطية صامويل روجر كامبا ،السبت، إن حالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس بلغت إلى غاية نهار الجمعة 1028 حالة بعد أن كانت 906 حالات في اليوم السابق كاشفا أن تفشي سلالة "بونديبوغيو" من فيروس إيبولا لا يزال مستمرا في بلاده مع الإبلاغ عن حالات في أوغندا أيضا.

وقالت منظمة الصحة العالمية في أوائل مايو أن تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بدأ على الأرجح قبل شهرين معلنة عن تفشي سلالة "بونديبوغيو" النادرة التي لا يوجد لقاح للوقاية منها. وأثار ذلك قلق الخبراء بسبب طول المدة التي ظل فيها الفيروس دون اكتشاف بينما كان ينتشر عبر منطقة مكتظة بالسكان مما جعل من الصعب تتبع وعزل المخالطين للأفراد المصابين.

