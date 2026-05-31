17 دولة تطلق إطارا لحماية البنية التحتية الحيوية تحت الماء

سنغافورة في 31 مايو/وام/ أطلقت 17 دولة من بينها سنغافورة ، السبت، إطارا دوليا لحماية البنية التحتية الحيوية تحت الماء بهدف تعزيز التعاون الدفاعي في أمن كابلات الاتصالات البحرية وشبكات الطاقة والمنشآت الحساسة المرتبطة بها.

ووأوضحت وزارة الدفاع السنغافورية ان الدول المشاركة من أوروبا والشرق الأوسط وأوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا في حوار "شانغريلا " بسنغافورة أطلقت إطار المبادئ التوجيهية لتبادلات الدفاع عن البنية التحتية تحت الماء والمعروف باسم "غايد".

ولفتت وزارة الدفاع السنغافورية إلى أن إطار (غايد) يمثل اتفاقا على مبادئ مشتركة ومجالات محتملة يمكن من خلالها للمؤسسات الدفاعية التعاون لتحسين أمن البنية التحتية الحيوية تحت الماء.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الإطار طوعي وغير ملزم قانونيا أو ماليا ولا ينشئ التزامات قانونية جديدة ولا يمس بالحقوق والالتزامات القائمة بموجب القانون الدولي مفيدة بأن الطبيعة العابرة للأقاليم في إطار (غايد) تعكس رغبة الدول في العمل معا بشأن تحديات أمنية مشتركة تتجاوز الحدود الجغرافية.

وقال وزير الدفاع السنغافوري تشان تشون سينغ خلال حفل الإطلاق إن الدول تحتاج إلى العمل معا لوضع معايير دولية لبناء وصيانة وحماية البنية التحتية الحيوية تحت الماء ومحاسبة الجهات التي تسعى إلى إلحاق الضرر بها.

وأضاف سينغ أن الممرات المائية لم تعد مجرد طرق للتجارة بل أصبحت تحتضن بنية تحتية حيوية تربط شبكات الطاقة والاتصالات بين الدول مشددا على أن أي هجوم على جزء من هذه الشبكة يمثل هجوما على الشبكة بأكملها.

وأوضح أن أي تعطيل في جزء من الشبكة ينعكس على الشبكة كلها مؤكدا أن مشاركة دول من أوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وآسيا والمحيط الهادئ تعكس إدراكا مشتركا لطبيعة الخطر العابر للحدود.

وشملت الدول التي أيدت إطار (غايد) كلا من أستراليا وبروناي وإستونيا وفنلندا وفرنسا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا وماليزيا وهولندا ونيوزيلندا والفلبين وقطر وسنغافورة والسويد وتايلاند والمملكة المتحدة.

-خلا-