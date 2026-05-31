"سنتكوم" تعلن تعطيل سفينة تجارية حاولت خرق الحصار على إيران

واشنطن في 31 مايو/وام/ أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، يوم السبت، عن تعطيل سفينة شحن كانت تحاول الإبحار إلى أحد الموانئ الإيرانية و خرق الحصار .

وذكرت "سنتكوم" في بيان على صفحتها على منصة "اكس" ان قواتها عطلت سفينة تحمل علم غامبيا كانت في طريقها نحو ميناء إيراني بعد توجيه أكثر من 20 إنذارا لها وإبلاغها بمخالفة الحصار الأمريكي.

وأضاف البيان ان مقاتلة أمريكية أطلقت صاورخ "هيلفاير" نحو غرفة محركات السفينة التي تحمل اسم "ليان ستار" بعد رفض طاقمها الامتثال وتم اعتراض طريقها قبل وصولها إلى إيران.

-خلا-