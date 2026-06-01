استقرار الدولار بعد تسجيل خسارة أسبوعية

عواصم في الأول من يونيو/ وام/ استقر الدولار الأمريكي اليوم "الإثنين" بعد أن أنهى الأسبوع الماضي على خسائر.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، مستوى 99.00 بعد تراجعه 0.4% الأسبوع الماضي.

وانخفض اليورو بنسبة 0.08% إلى 1.165 دولار، فيما تراجع الجنيه الإسترليني 0.07% إلى 1.3449 دولار.

كما هبط الدولار النيوزيلندي 0.17% إلى 0.5978 دولار، بينما استقر الدولار الأسترالي عند 0.7181 دولار أمريكي.

في المقابل، تراجع الين الياباني 0.08% ليسجل 159.41 ين مقابل الدولار.

