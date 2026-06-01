أشباه الموصلات تدفع صادرات كوريا الجنوبية إلى مستوى قياسي

سيئول في الأول من يونيو / وام / ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 53.2% على أساس سنوي لتسجل مستوى قياسيا بلغ 87.8 مليار دولار خلال مايو، مدفوعة بالطلب القوي على أشباه الموصلات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة والموارد وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن الواردات زادت بنسبة 20.8% إلى 60.8 مليار دولار، ما أسفر عن فائض تجاري بلغ 26.95 مليار دولار.

وقادت أشباه الموصلات نمو الصادرات، إذ قفزت صادرات الرقائق بنسبة 169.4% إلى 37.2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى شهري على الإطلاق.

في المقابل، تراجعت صادرات السيارات بنسبة 5.9% إلى 5.83 مليارات دولار، متأثرة بانخفاض أيام العمل واضطرابات سلاسل الإمداد والشحن.

وبحسب الوجهات، ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 59.1% وإلى دول جنوب شرق آسيا بنسبة 58.4%، بينما تراجعت الصادرات إلى الشرق الأوسط بنسبة 7.7% بسبب استمرار التوترات الإقليمية.

