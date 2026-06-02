صادرات النفط الخام الأمريكية تسجل رقماً قياسياً في مايو

واشنطن في 2 يونيو /وام/ سجّلت صادرات النفط الخام الأمريكية مستوىً قياسياً بلغ 5.6 مليون برميل يومياً في مايو، مدفوعة بزيادة الطلب من مصافي التكرير الآسيوية والأوروبية عقب أحداث الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز.

وكشفت بيانت تتعلق بحركة ناقلات النفط وشركة كبلر للتحليلات أن صادرات ​الخام الأمريكية ارتفعت الشهر الماضي لتتجاوز الرقم القياسي السابق الذي سجلته في أبريل عند 5.2 مليون برميل يوميا.

ووصلت الصادرات إلى أوروبا وآسيا إلى مستويات ⁠قياسية مرتفعة في مايو مع حصول آسيا على 2.45 مليون برميل يوميا من الكميات

المصدرة ⁠لتحافظ على مركزها كأكبر مشتر للشهر الثاني على التوالي.

وجاءت أوروبا في المرتبة الثانية بفارق ضئيل بحصولها على 2.4 مليون برميل يوميا. وشكل ⁠الطلب من اليابان، ​التي تستورد عادة الجزء الأكبر من نفطها ⁠الخام من الشرق الأوسط، الحصة الأكبر من الواردات الآسيوية من الخامات الأمريكية في مايو ، إذ بلغت 808 آلاف برميل يوميا، بزيادة 32 بالمائة عن الشهر السابق، وهو رقم قياسي أيضا.

