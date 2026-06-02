أمريكا تصدر عملات تذكارية لبطولة كأس العالم 2026

واشنطن في 2 يونيو /وام/ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين رسميا إصدار مجموعة محدودة من العملات التذكارية لبطولة كأس العالم 2026 وتلقي طلبات الشراء المسبق عبر متجرها الرسمي بدءا من الرابع من يونيو الجاري وذلك احتفاء بالمونديال .

وأوضحت الخزانة الأمريكية في بيان أن دار سك العملة الأمريكية "يو اس مينت" التابعة لها ستقوم بإصدار عملات ذهبية من فئة (5 دولارات) وعملات فضية من فئة (دولار واحد) وعملات معدنية مغلفة من فئة (نصف دولار) وذلك احتفاء ببطولة كأس العالم 2026.

وأضاف البيان أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعهد في إطار اتفاقية وقعها مع الإدارة الأمريكية بتوجيه نسبة 100 في المئة من الرسوم الإضافية المرفقة مع كل عملة مباعة لدعم مبادرات كرة القدم للشباب من عائلات العسكريين الأمريكيين.

