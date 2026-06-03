"العالمية الأرصاد" تتوقع ارتفاعاً في درجات الحرارة خلال الأشهر المقبلة بسبب "النينيو"

جنيف في 2 ⁠يونيو/ وام / حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة من حدوث ظاهرة النينيو، مما قد يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية خلال الأشهر المقبلة.

وأشارت المنظمة إلى أن ظاهرة النينيو ​هي ارتفاع دوري في درجات حرارة سطح الماء في وسط وشرق المحيط الهادي، وتستمر عادة ما بين تسعة أشهر و12 شهراً.

وتوقعت درجات حرارة أعلى من المتوسط في معظم أنحاء العالم ‌من يونيو حتى ⁠أغسطس المقبل وربما تستمر الظاهرة حتى نوفمبر.

وقالت ‌سيليسي ساولو الأمينة العامة للمنظمة إن ظاهرة النينيو ⁠قد تكون قوية، مما سيؤدي ​إلى تفاقم الجفاف وهطول الأمطار ⁠الغزيرة وزيادة مخاطر موجات الحرارة سواء على اليابسة أو في المحيط.

-خلا-.