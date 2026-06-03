الكونغو تعيد فتح مطار رئيسي في بؤرة تفشي "إيبولا"

كنشاسا في 3 يونيو/ وام/ أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية إعادة فتح مطار بونيا، الواقع في إقليم إيتوري الأكثر تضررا من تفشي فيروس إيبولا، بهدف تسهيل وصول الإمدادات الأساسية وتخفيف العزلة التي عانى منها السكان بعد تعليق الرحلات الشهر الماضي.

وأكدت وزارة النقل الكونغولية أن استئناف حركة الطيران سيتم مع تطبيق إجراءات صحية مشددة، تشمل فحص المسافرين وقياس درجات الحرارة وإلزامهم بغسل الأيدي، مع منع أي شخص تظهر عليه أعراض الحمى من السفر.

ويأتي القرار عقب مؤشرات إيجابية في جهود مكافحة المرض، بحسب منظمة الصحة العالمية، رغم استمرار المخاوف من اتساع نطاق التفشي.

ووفق أحدث الإحصاءات الرسمية، ارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 344 حالة بينها 60 حالة وفاة، فيما امتد انتشار الفيروس إلى عدة مناطق داخل البلاد ووصل إلى أوغندا المجاورة.

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