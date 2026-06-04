تراجع حركة الركاب بمطارات أوروبا للمرة الأولى منذ التعافي من "كوفيد"

بروكسل في 4 يونيو ⁠/وام/ أكدت رابطة "المجلس الدولي للمطارات في أوروبا" أن حركة الركاب في مطارات القارة انخفضت في أبريل للمرة الأولى منذ بدء التعافي الذي أعقب ​جائحة كوفيد-19 قبل خمس سنوات، وذلك جراء الاضطرابات و الأحداث بمنطقة الشرق الأوسط.

وأظهر التقرير الخاص بحركة المرور خلال شهر أبريل 2026 أن حركة ‌الركاب ⁠عبر شبكة المطارات الأوروبية انخفضت 0.7 ‌بالمئة

مقارنة بنفس الشهر ⁠من العام الماضي.

وذكرت الرابطة، ​التي تتخذ ⁠من بروكسل مقرا، ان هذا الانخفاض يمثل ⁠أول تراجع على أساس سنوي في ⁠حركة الركاب منذ أن سجل قطاع

الطيران الأوروبي أول تعاف له ⁠من جائحة ​كوفيد-19 في ⁠أبريل 2021.

-خلا-