تراجع حركة الركاب بمطارات أوروبا للمرة الأولى منذ التعافي من "كوفيد"

بروكسل في 4 يونيو /وام/ أكدت رابطة "المجلس الدولي للمطارات في أوروبا" أن حركة الركاب في مطارات القارة انخفضت في أبريل للمرة الأولى منذ بدء التعافي الذي أعقب جائحة كوفيد-19 قبل خمس سنوات، وذلك جراء الاضطرابات و الأحداث بمنطقة الشرق الأوسط.
وأظهر التقرير الخاص بحركة المرور خلال شهر أبريل 2026 أن حركة الركاب عبر شبكة المطارات الأوروبية انخفضت 0.7 بالمئة
مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وذكرت الرابطة، التي تتخذ من بروكسل مقرا، ان هذا الانخفاض يمثل أول تراجع على أساس سنوي في حركة الركاب منذ أن سجل قطاع
الطيران الأوروبي أول تعاف له من جائحة كوفيد-19 في أبريل 2021.
-خلا-